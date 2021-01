Muore a S.G.Rotondo l'ultimo frate che ha vissuto con S.Pio

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 17 GEN - E' morto quest'oggi a San Giovanni Rotondo Padre Marciano Morra, ultimo frate vivente ad aver vissuto accanto a Padre Pio. Lo rende noto TeleradioPadrePio l'emittente dei Frati Minori Cappuccini che trasmette dal comune foggiano. Il frate avrebbe compiuto 92 anni il prossimo 16 febbraio. Era di Monteleone di Puglia (Foggia) e fu ordinato sacerdote il 21 febbraio 1954. Era rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie quando il 23 maggio 1987 accolse Papa Giovanni Paolo II in visita pastorale a San Giovanni Rotondo e, il 5 settembre dello stesso anno, Madre Teresa di Calcutta. Per diciotto anni ricoprì la carica di segretario generale dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio. Sarà possibile rendere omaggio alla salma di frate Marciano a partire dalle ore 17,00 di oggi presso la chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, con ingresso contingentato per evitare assembramenti. I funerali saranno celebrati domani, alle 11.30, nel santuario di Santa Maria delle Grazie e saranno trasmessi in diretta su Padre Pio Tv. (ANSA).