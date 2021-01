Covid: folla in centro Pescara, polizia chiude piazza movida

PESCARA, 16 GEN - Folla e assembramenti nel centro di Pescara, pieno di gente nell'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della zona arancione. Piazza Muzii, cuore del distretto food & beverage più grande d'Abruzzo, è stata chiusa dalle forze dell'ordine poco dopo le 18, viste le tantissime persone presenti per gli aperitivi. La folla è stata fatta gradualmente defluire e l'area, dopo oltre un'ora e mezza, è ancora inaccessibile. Tantissima gente anche in piazza della Rinascita, in corso Umberto, via Cesare Battisti, via Firenze e in tutte le altre vie dello shopping cittadino. In azione, per tutto il pomeriggio, nell'ambito del dispositivo interforze, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale. (ANSA).