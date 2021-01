Covid: Lombardia, lunedì ricorso al Tar contro zona rossa

MILANO, 16 GEN - "Dopo il provvedimento del ministro Speranza, che ha deciso di collocare la Lombardia in 'zona rossa', la Regione, come preannunciato dal presidente Attilio Fontana, lunedì mattina presenterà ricorso al Tar contro il provvedimento, con richiesta di misura cautelare urgente". Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. (ANSA).