Covid: Marche; a 106enne casa riposo primo vaccino Moderna

TREIA, 16 GEN - E' Ida, una 106enne ospite della Residente sanitaria assistita 'Covid free" di Treia (Macerata) la prima vaccinata nelle Marche con il vaccino dell'azienda statunitense Moderna. Stamattina nella Rsa-casa di riposo-residenza protetta "Covid Free" il vaccino Moderna è stato somministrato a tutti gli ospiti, al personale infermieristico e delle Oss. Prima ad essere vaccinata "per priorità di anzianità" è stata la nonnina simpatica e brillante, che la scorsa settimana ha compiuto 106 anni. Il delicato compito di effettuare le vaccinazioni è toccato ad alcuni medici di base di Treia e Appignano. Vaccinato anche tutto il personale della struttura (infermieri, Operatrici sociali, addetti alla mensa, alle pulizie e il barbiere). "E' importante sottolineare che finora, nonostante la gravità della Pandemia, la casa di riposo di Treia non è stata aggredita dal virus: un risultato eccezionale - ha affermato il sindaco di Treia Franco Capponi, presente all'evento - per le fragilità degli ospiti, e ottenuta grazie ai protocolli molto severi che sono stati messi in atto, ma soprattutto grazie all'impegno, alla dedizione ed alla accortezza del personale che ha dovuto sottostare oltre i rigidi protocolli a limitazioni anche nella loro vita privata". (ANSA).