ANSA-IL-PUNTO/COVID:Sardegna gialla ma casi a 12% dei test

CAGLIARI, 15 GEN - La Sardegna, insieme ad altre cinque Regioni-Province autonome, si conferma in fascia gialla, secondo la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime e che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Niente ulteriori restrizioni, quindi, ma nell'Isola resta alto il numero dei casi, 260 nuovi contagi, e dei morti, 13 decessi nelle ultime 24 ore. In rapporto al numero dei tamponi effettuati, 2.258 i nuovi positivi rappresentano oggi circa il 12%, in crescita rispetto al dato di ieri sotto il 10%. Diminuiscono, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale nei reparti non intensivi (-17 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, 50. Intanto rallenta la somministrazione dei vaccini anti Covid, dopo l'arrivo dell'ultima tranche da 16mila dosi Pfizer. Si è invece ancora in attesa delle fiale di Moderna, che arriveranno con furgoni refrigerati delle Poste. Dopo una brusca accelerazione dei giorni scorsi l'Isola riscende la classifica delle regioni italiane, dietro la Lombardia al 15/o posto con il 60% delle inoculazioni, cioè 19.994 effettuate sulle 33.330 dosi arrivate. Si tratta di circa il 4% in più rispetto al dato di ieri. C'è però da sottolineare che la Regione, con l'assessore della Sanità Mario Nieddu, ha sempre detto di volere tenere uno "scorta" di circa il 30% delle dosi per garantire il "richiamo" per chi ha ricevuto la prima somministrazione. E nel dibaddito tra chi si vuole vaccinare e i novax si registra l'appello del vescovo di Nuoro e Lanusei e presidente della Conferenza episcopale sarda, mons. Antonello Mura. Nell'editoriale nel numero di gennaio del mensile diocesano L'Ogliastra scrive: "Fiducia, oggi, vuol dire vaccinarsi". Il prelato conquista anche la prima pagina dove "posa" accanto ad una donna medico e ad un sindaco con fascia tricolore tenendo in mano un cartello con la scritta #iomivaccino. (ANSA).