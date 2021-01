Covid: in Romania presidente Iohannis si vaccina in diretta

(ANSAmed) - BUCAREST, 15 GEN - Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, si è vaccinato contro il Covid stamane presso l'ospedale militare di Bucarest ed ha scelto di farlo in pubblico, con una diretta tv trasmessa dal canale dell'Amministrazione presidenziale, per invogliare anche i suoi concittadini a farlo senza remore. "E' una procedura semplice, indolore - ha dichiarato subito dopo Iohannis alla stampa - e voglio sottolineare che il vaccino è sicuro e efficiente per cui consiglio a tutti la vaccinazione". Al presidente è stato somministrato il vaccino Pfizer-BioNTech. Oggi in Romania è partita la seconda campagna di vaccinazione a livello nazionale, nella quale è inclusa la popolazione a rischio, cioè le persone oltre i 65 anni e i dipendenti pubblici. (ANSAmed).