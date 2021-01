Amb. Usa a Roma, forte leadership Mattarella fondamentale

ROMA, 15 GEN - "In questi anni ho incontrato spesso il presidente Mattarella, un uomo che ammiro molto, la cui forte leadership è stata fondamentale, soprattutto in questo periodo". Lo ha detto l'ambasciatore Usa in Italia Lewis Eisenberg nel suo messaggio di saluto postato sul profilo Twitter dall'ambasciata americana. "Ho incontrato anche membri del governo - ha proseguito - dei partiti politici, sindacati, rappresentati della società civile, intellettuali scienziati. Con tutti loro vi è sempre stata l'opportunità di scambiate opinioni, non sempre per condividerle ma sempre per imparare qualcosa di utile". (ANSA).