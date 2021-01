Covid: vescovo Sardegna, fiducia vuol dire vaccinarsi

NUORO, 15 GEN - "Fiducia, oggi, vuol dire vaccinarsi". Così il vescovo di Nuoro e Lanusei e presidente della Conferenza episcopale sarda, mons. Antonello Mura, apre l'editoriale nel numero di gennaio 2021 del mensile diocesano L'Ogliastra. E in prima pagina "posa" accanto ad una donna medico e ad un sindaco con fascia tricolore tenendo in mano un cartello con la scritta #iomivaccino. "Il 2021 si è aperto come si era chiuso il 2020, con tante notizie e previsioni sui vaccini, ma anche con tanta preoccupazione sui tempi e le modalità della loro somministrazione. La speranza è forte, accompagnata da un'ansia da risultato sempre più palpabile. Per tutti questi motivi risulta non solo in controtendenza, ma anche incomprensibile, l'atteggiamento e la conseguente scelta di coloro che - talvolta anche rumorosamente - comunicano il loro no-vax. - scrive il prelato - Anch'io mi chiedo come sia possibile che molte persone, anche credenti, arrivino a dimenticare gli importanti passi e i benefici che sono arrivati all'umanità grazie ai vaccini. In verità, da quando sono stati scoperti, essi hanno salvato vite umane e contributo a far scomparire diverse malattie mortali. Com'è possibile allora non vaccinarsi o consigliare di non farlo?", si chiede. "La questione centrale mi pare proprio la fiducia, perché questo è un momento nel quale ci troviamo di fronte a un'alternativa - spiega - non comprendere e non accettare quello che non riusciamo a decifrare; oppure fidarsi, evitando di nutrirsi di sospetti ugualmente incontrollabili. Sento sempre più belle e confortanti, oltre che in questa fase provocatorie, le parole di Gesù: 'Ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno' (Lc 22,32). Tradotto - conclude mons. Mura - perché che la tua fiducia non arretri". (ANSA).