Regeni: oggi Giulio avrebbe compiuto 33 anni

TRIESTE, 15 GEN - Oggi Giulio Regeni avrebbe compiuto 33 anni. Tra i messaggi che ricordano il compleanno del ricercatore friulano ucciso in Egitto, c'è il tweet di 'Verità per Giulio'. "Chissà quanti ponti avresti costruito ancora, quanta bellezza donato ancora a questo mondo. Ti facciamo gli auguri così, gridando al mondo la nostra promessa. Non ci fermeremo fino alla verità e alla giustizia", è il contenuto del messaggio postato. (ANSA).