Covid: Francia, coprifuoco anticipato alle 18

PARIGI, 14 GEN - Il coprifuoco in Francia, che attualmente comincia alle 20, sarà anticipato da sabato prossimo alle 18 su tutto il territorio nazionale "per almeno 15 giorni". Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex. Finora il divieto di uscire e di spostarsi era in vigore dalle 18 soltanto in 25 dipartimenti, tutti dell'est e del sud-est, su un totale di 101. (ANSA).