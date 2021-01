Gualtieri, Renzi irresponsabile, l'Italia ha già perso 7,6mln

ROMA, 14 GEN - "Solo oggi i cittadini italiani, per effetto dell'aumento dello spread, hanno perso 7,6 milioni". Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Oggi è un altro giorno' su Rai1 commentando gli effetti dell'uscita di Italia Viva dalla maggioranza di Governo. Gualtieri, che ha definito "una disastrosa perdita di tempo" la mossa del partito di Renzi e accusandolo di una "irresponsabilità senza precedenti", ha giudicato gli effetti della crisi, riflessa in un aumento dello spread e quindi dei tassi nell'asta di titoli pubblici di stamani, "un effetto piccolo perché è un'asta piccola, ma ci dice che occorre anzitutto proseguire il lavoro indispensabile, che non può avere soste, di sostegno all'economia e contrasto alla pandemia". Il ministro ha messo l'accento sulle reazioni "di sconcerto" dei partner internazionali ed europei: "ci dicono, ma come, l'Italia si è battuta per ottenere dall'Europa il più grande piano europeo, un piano storico, ora deve tradurlo in pratica, e voi in questo momento vi mettete a fare una crisi di governo? le responsabilità sono evidenti, prendiamo atto di questo". (ANSA).