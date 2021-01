Governo: Fdi, stop lavori Aula Camera, Conte riferisca

ROMA, 14 GEN - "Conte riferisca al Parlamento oggi stesso su quello che succede nella maggioranza". Lo ha chiesto nell'Aula della Camera il capogruppo Fdi Francesco Lollobrigida. "Non abbiamo ancora capito perché non si sia ancora dimesso. Fico convochi immediatamente la conferenza dei capigruppo perché i lavori di questa aula non possono proseguire in questa condizione", ha concluso. (ANSA).