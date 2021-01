Cani anti-Covid all'aeroporto di Cuneo,prima volta in Italia

TORINO, 14 GEN - Cani per l'individuazione del Covid-19 all'Aeroporto di Cuneo. Un progetto unico in Italia, promossa dalla società specializzata nei servizi di sicurezza aeroportuale I-SEC Italia, in collaborazione con la società finlandese Nose Academy Oy, start-up di ricerca scientifica specializzata nell'addestramento di cani, che ha condotto con successo un progetto analogo all'aeroporto di Helsinky. Già cominciata la fase di addestramento avanzato dei cani, messi a disposizione dall'Associazione Carabinieri e dall'A.V.S. O.S.L.J. Amici Volontari Soccorso di Milano, nei locali della Maxiemergenza 118 predisposti dal Dipartimento Interaziendale 118 della Regione Piemonte, l'obiettivo è di attivare il servizio dal mese di febbraio. "Possiamo dare il nostro contribuito alla ripresa in sicurezza del trasporto aereo, offrendo uno screening efficace e rapido per tutti i passeggeri che vorranno sottoporsi al test", spiega Anna Milanese, direttore di Cuneo Airport. (ANSA).