Scialpinista disperso sul Pordoi, localizzata la salma

TRENTO, 14 GEN - E' stata localizzata nella notte sotto una valanga la salma dello scialpinista di 27 anni, originario di Campitello di Fassa, che da ieri pomeriggio risultava scomparso sul Pordoi, nel gruppo montuoso del Sella, in Trentino. La vittima è la guida alpina Etienne Bernard. A causa delle condizioni meteorologiche, la salma non è stata ancora recuperata. L'allarme era stato lanciato dalla fidanzata, perché il giovane non era ancora tornato a casa dopo un'escursione. L'ultimo contatto era avvenuto intorno a mezzogiorno, quando l'escursionista si trovava sulla Forcella Pordoi. A quanto riferito dalla fidanzata, voleva raggiungere il passo lungo il Canale Torre Roma. (ANSA).