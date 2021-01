Borsa: Tokyo, apertura poco mossa (-0,15%)

TOKYO, 14 GEN - La Borsa di Tokyo arretra dai massimi in 30 anni e inizia la seduta poco variata, in attesa dei dati sul commercio dalla Cina per il mese di dicembre e mentre rimane preoccupante il livello di crescita dei contagi del coronavirus in Giappone. In apertura il Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,15% a quota 28.413,53, con una perdita di 43 punti. Sul mercato dei cambi lo yen torna a guadagnare terreno sul dollaro a 103,60 e sull'euro a 126,20. (ANSA).