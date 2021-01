Genovese indagato in filone patrimoniale

MILANO, 13 GEN - C'è un nuovo reato contestato ad Alberto Genovese, l'imprenditore del web finito in carcere per aver stordito con un mix di droghe e stuprato una 18enne: si tratta dell'ipotesi di intestazione fittizia di beni in relazione ad alcune società riferibili all'imprenditore e 'schermate' all'estero. Da quanto si è saputo, l'iscrizione è finalizzata a una serie di accertamenti che riguardano in realtà presunti profili di frode fiscale e riciclaggio. Profili su cui sta indagando la Gdf. (ANSA).