Fico, ora spirito costruttivo, coesione e collaborazione

ROMA, 13 GEN - "In una fase decisiva per il futuro del nostro Paese è necessario uno spirito costruttivo e mettere al centro coesione e collaborazione". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico annunciando il percorso parlamentare del Recovery plan. "Con questo percorso ribadiamo la centralità del Parlamento, che già a ottobre aveva esaminato e approvato, primo in Europa, le linee guida del Governo sul Recovery", conclude. (ANSA).