Camera riunita per discutere mozione impeachment a Trump

WASHINGTON, JAN 13 - La Camera Usa si è riunita e ha cominciato a discutere la mozione di impeachment contro il presidente Donald Trump, il secondo dopo quello per l'Ucrainagate conclusosi con l'assoluzione. Il capo d'accusa è contenuto in un unico articolo: incitamento all'insurrezione, per aver incoraggiato i suoi sostenitori ad assaltare il Congresso e contestare i risultati delle presidenziali vinte da Joe Biden. Il voto è atteso in giornata, mentre cresce il consenso tra i repubblicani. (ANSA).