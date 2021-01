Marcucci, non servono responsabili ma maggioranza con Iv

ROMA, 13 GEN - "Non mi arrendo, il Pd non si arrende, Zingaretti va in questa direzione siamo concentrati e determinati e lo facciamo nell'interesse dell'Italia". Lo dice il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci a l'Aria che tira sottolineando che "serve una maggioranza politica, che preveda Iv all'interno. Non ci vogliono responsabili ma senso di responsabilità per l'Italia". Marcucci ha assicurato che il partito democratico è "ancora" al lavoro per andare in questa direzione. (ANSA).