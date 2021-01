Musei, il Colosseo pronto a riaprire il 16 gennaio

ROMA, 13 GEN - "Se davvero si decide di riaprire i musei e se il Lazio sarà confermato in zona gialla, noi siamo pronti con il nostro piano strategico per la riapertura. Il Colosseo si è preparato per riaccogliere il pubblico da sabato 16 gennaio". Lo annuncia il direttore del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo a margine della presentazione delle attività 2021. "Per la riapertura - sottolinea - abbiamo previsto anche un concerto alle 12 sull'arena del Colosseo con i giovani allievi dell'Accademia di Santa Cecilia". (ANSA).