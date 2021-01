Bellanova, Conte tiene in ostaggio maggioranza,non Iv

ROMA, 12 GEN - "Chi sta tenendo in ostaggio il Paese non sta di certo in Iv. Andare avanti con le minacce, non aiuta nessuno". Lo dice Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv, a L'aria che tira. "Non abbiamo detto "Conte o niente", è Conte che sta tenendo in ostaggio la sua maggioranza", aggiunge. (ANSA).