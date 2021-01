Violenza sessuale:patrocinio gratuito anche per 'abbienti'

ROMA, 12 GEN - Anche le persone con un reddito superiore ai 10 mila euro hanno diritto al patrocinio a spese dello Stato nei casi di violenza sessuale. A stabilirlo è una sentenza della Corte Costituzionale che ritiene "non fondata la questione di legittimità costituzionale" dell'articolo 4-ter del 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia' che prevede proprio l'automatica ammissione al patrocinio gratuito della persona offesa dai reati "anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto", cioè 10.628,16 euro. Nella sentenza del 3 dicembre scorso, pubblicata l'11 gennaio 2021, la Consulta spiega che "è evidente che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore". A queste argomentazioni, aggiunge la Corte Suprema, "va aggiunta la considerazione che nel nostro ordinamento sono presenti altre ipotesi in cui il legislatore ha previsto l'ammissione a tale beneficio a prescindere dalla situazione di non abbienza". (ANSA).