Giù da balcone vicino a Roma, grave una bambina di 11 anni

ROMA, 11 GEN - Una bambina di 11 anni è stata soccorsa in gravi condizioni dopo essere caduta da un balcone alto circa 6 metri a Cerveteri, vicino a Roma. È accaduto questa mattina, poco prima delle 10. La bambina è finita in un giardino sottostante. Sul posto i carabinieri della stazione di Cerveteri. A quanto ricostruito, sarebbe salita su una sedia avvicinata al balcone di casa ed è scivolata giù dal secondo piano. La bimba era in casa con la sorella maggiore di 17 anni. La bambina è stata portata in ospedale con l'eliambulanza in gravi condizioni. (ANSA).