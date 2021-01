Covid: in Lombardia 1.431 nuovi casi e 62 decessi

MILANO, 11 GEN - Con 13.356 i tamponi effettuati, sono 1.431 i casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 10.7%. Sale di 3 il numero dei ricoverati in terapia intensiva (462) mentre scende di 76 quello negli altri reparti (3.522). Sono 62 i decessi, il che porta il totale complessivo a 25.849. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 434 casi, di cui 142 in città, 289 a Brescia, 181 a Varese, 135 a Como, 75 a Bergamo, 74 a Monza, 65 a Mantova, 46 a Cremona, 43 a Lecco, 29 a Pavia, 20 a Lodi e 6 a Sondrio. (ANSA).