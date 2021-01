Sex and the City torna su Hbo senza Samantha

NEW YORK, 11 GEN - Il sesso torna nella citta'. Hbo Max ha commissionato un revival di "Sex and the City": il tempo passa per tutte e le eroine superstiti della serie (sì, perche' nell'attesissimo sequel Samantha non ci sara') saranno arrivate al traguardo della menopausa. 23 anni dopo il primo episodio, il nuovo capitolo si intitolerà 'And Just Like That' e andrà in onda con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, tre delle star del cast originale, co-protagonista di sfondo la New York delle mille luci, cosi' diversa dalla citta' semi-abbandonata per l'epidemia da Covid. Kim Cattrall, che nella serie aveva avuto la parte della disinibita Samantha Jones, non parteciperà ai nuovi episodi che seguono le avventure di Carrie Bradshaw (la 55enne Parker), Charlotte York (Davis, 55) e Miranda Hobbes (Nixon, 54) una volta superata la soglia dei 50 anni. Il revival - riporta "Variety" - sara' di dieci episodi di mezz'ora ciascuno. La produzione dovrebbe cominciare a New York in primavera. L'assenza di Samantha ha fatto discutere e arrabbiare i fan. Tra la Cattrall e la Parker d'altro canto non correva buon sangue da tempo: in un'intervista del 2017 al giornalista britannico Piers Morgan, l'attrice aveva confermato di aver chiuso con la parte e implorato il team creativo - gia' sotto accusa per l'incredibile "bianchezza" della serie - di trasferire il ruolo a un'attrice di colore. Non e' chiaro ancora cosa succedera' adesso nel revival: se ad ereditare il ruolo sara' un'attrice afro-amercana o latina, o se invece gli 'show runner' decideranno di uccidere Samantha, approfittando di una recidiva del cancro al seno che aveva colpito il personaggio nell'ultima stagione della serie. Basato sui libri della sex columnist Candace Bushnell, "Sex and the City" debutto' nel 1998 su Hbo e fu un grande successo lanciando i quattro personaggi delle trentenni newyorchesi che navigavano tra carriere, amicizie e la perenne ricerca dell'amore della vita, sempre sfoggiando incredibili abiti haute couture sui vertiginosi tacchi a spillo di Manolo. (ANSA).