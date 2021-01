Consob Gb ai risparmiatori, coi bitcoin potete perdere tutto

MILANO, 11 GEN - La Consob britannica avverte i risparmiatori sui grandi rischi che corrono acquistando criptovalute. "Investire in criptoasset o investimenti e prestiti ad essi collegati, generalmente comporta alti rischi per i soldi degli investitori. Investendo in questo tipo di prodotto devono essere preparati a perdere tutto". L'Fca che si dice "a conoscenza" di società che promettono alti ritorni da investimenti in criptoasset, invita i consumatori ad "essere diffidenti nel caso in cui venissero contattati senza preavviso, pressati ad investire velocemente o allettati dalla promessa di rendimenti troppo alti per essere veri". (ANSA).