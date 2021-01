Recovery: Marcucci, credo che Iv darà ok a bozza

ROMA, 11 GEN - "Non so se c'è un accordo, ma penso che Iv approverà la bozza del Recovery che è stata corretta in modo sostanziale perché è nell'interesse degli italiani. Oggi sarebbe una follia e mi sembra che le dichiarazioni di Renzi vadano in quella direzione". Così il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci ospite di 'Un giorno da pecora' su Radio 1. E alla domanda su chi vincerà alla fine tra il premier Conte e il leader di Italia viva, Renzi, Marcucci ha risposto: "Spero che vinca il Paese e siccome il Pd vuoel il bene del Paese, se vince il Paese vince il Pd". (ANSA).