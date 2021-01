Recovery: Renzi, tirino fuori bozza e valuteremo

ROMA, 11 GEN - "Non mi interessa se Conte va al Quirinale o non va al Quirinale, ma che tirino fuori questo benedetto documento perché finora sono solo chiacchiere. Quando arriverà lo valuteremo, se non siamo d'accordo diciamo 'amici come prima, noi le nostre poltrone ve le ridiamo'". Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi a L'aria che tira su La7, parlando del Recovery plan. (ANSA).