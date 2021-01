Recovery: Fornaro (Leu), approvarlo in settimana è priorità

ROMA, 11 GEN - "I fondi europei Recovery sono troppo importanti per l'oggi e per il futuro per diventare ostaggio delle tensioni e delle fibrillazioni politiche del momento. Il Recovery plan è una sfida straordinaria per l'intero paese e non solo per il governo e per la sua maggioranza". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Il confronto con le parti sociali deve essere un passaggio non formale così come in Parlamento il dialogo con le opposizioni deve essere uno degli obiettivi da perseguire con coerenza pur nel rispetto dei ruoli. Approvare in Consiglio dei Ministri il Recovery questa settimana è quindi una priorità assoluta per dare una risposta di serietà pensando sia ai cittadini e alle imprese italiane sia ai nostri partner europei", conclude. (ANSA).