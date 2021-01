Governo: Salvini,basta liti, o avanti o si facciano da parte

ROMA, 11 GEN - "Come tutti gli italiani non ne posso più. E' da un mese che va avanti questo balletto Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti, questo cambio di poltrone. Basta!". Così il leader della Lega, Matteo Salvini parlando del rischio crisi di governo, con i cronisti fuori dal Senato. E ha aggiunto: "Spero la smettano prima possibile di litigare. Se hanno voglia e tempo di governare, lo facciano, altrimenti si mettano da parte". "Io sono preoccupato per la situazione della scuola, del lavoro e degli ospedali - ha continuato - Stiamo lavorando perché anche le 20 mila farmacie possano vaccinare, per rimandare a scuola gli 8 milioni di studenti ostaggio dei litigi del governo e dell'incapacità dell'Azzolina e stiamo lavorando per rimborsi sui conti correnti sulle attività economiche chiuse dal governo, come fanno in tutti gli altri Paesi europei". (ANSA).