Scuola: protesta a Palazzo Lombardia

MILANO, 11 GEN - Circa un centinaio di studenti si sono radunati questa mattina di fronte al palazzo della Regione Lombardia a Milano, per protestare contro l'ennesimo rinvio della riapertura delle scuole. "L'obiettivo - racconta uno degli organizzatori della Rete degli Studenti (Rsm) - è quello di consegnare al governatore Attilio Fontana un documento in cui spieghiamo i nostri disagi e avanziamo la semplice richiesta di tornare tra i banchi in sicurezza". "Oggi dovevamo essere a scuola" recita uno degli striscioni appeso davanti a Palazzo Lombardia, dove i ragazzi si sono seduti a terra in assemblea a formare un grande cerchio per illustrare poi le loro idee alternandosi al megafono. Cinque i punti fondamentali delle richieste degli studenti: la fine della didattica a distanza, che "non può essere un'alternativa alla scuola", presidi medici in ogni istituto, potenziamento del trasporto pubblico, protocolli chiari e più personale scolastico. (ANSA).