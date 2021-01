Governo: D'Incà,Renzi?Chi dà instabilità non ha molti meriti

ROMA, 11 GEN - "Renzi pone problematiche importanti per lui, noi come M5S siamo distanti dalle sue considerazioni. Il problema di questo Paese è stato per tutti questi anni l'instabilità, per cui, chiunque dia instabilità non ha molti meriti". Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a 24 Mattino su Radio 24. A chi gli chiede se ci sia uno scouting in corso di responsabili per sostenere Conte, risponde: "La nostra maggioranza è questa e su questa vogliamo andare avanti. Non c'è nessuno scouting, rassicuro tutti: la volontà di tutti è andare avanti, mettendo fine alle polemiche e concentrarsi sul prossimo decreto ristori e piano vaccinazioni". (ANSA).