Renzi, se premier vuole conta faccia bene i calcoli

ROMA, 11 GEN - "Io non ho mai chiesto la conta in Aula, Conte ha detto 'ci vedremo in aula', non siamo noi a cercare la conta, noi chiediamo più vaccini, più soldi a cultura e teatro, ai giovani. Su questi temi è possibile essere accusati come irresponsabili? Sui post danno tutti ragione a noi ma io voglio vederlo nei documenti, quando ci daranno documenti lo saprò dire". Lo ha detto Matteo Renzi a Rtl 102.5 aggiungendo che "se ora Conte e Casalino vogliono la conta in aula spero solo che abbiano fatto bene i conti dei numeri". (ANSA).