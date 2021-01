Renzi, approviamo Recovery ma spendiamo bene soldi

ROMA, 11 GEN - "Approviamo questo benedetto Recovery, che sono in larga parte prestiti e vanno spesi per creare posti di lavoro, per dare soldi alla sanità. Il 22 luglio ho detto spendiamo soldi, se qualcuno mi dice 'facciamo veloci' io dico 'corri, presenti questo Recovery, e usiamolo ma in cose utili". Lo ha detto il leader Iv Matteo Renzi a Rtl 102.5. (ANSA).