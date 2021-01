Governo:Orlando,accordo non chiuso ma bene Recovery a riparo

ROMA, 11 GEN - "L'accordo in generale non lo darei per fatto, ci sono molte questioni aperte. Ma sul Recovery siamo contenti che sia passata la nostra linea. Non è una cosa di questo governo e di questa maggioranza, è fondamentale che si metta in sicurezza e che non si intralci il percorso per portarlo in Parlamento". Così il vicesegretario Pd Amdrea Orlando, a Agorà, dopo le parole di Matteo Renzi che ha dato il via libera all'approvazione del Recovery plan. (ANSA).