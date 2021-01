Covid: positivi stabili in Calabria, crescono casi attivi

CATANZARO, 10 GEN - Nuovi contagi sostanzialmente stabili in Calabria con 409 positività contro le 423 di ieri ed un numero stabile di tamponi effettuati. Cinque le vittime nelle ultime 24 ore, con il totale che arriva a 514. Aumentano invece i casi attivi arrivati a 9.612 (+342) ed i ricoverati in terapia intensiva (25, +3). In calo invece i ricoverati in area medica passati da 262 a 256. I guariti salgono di 62 unità arrivando a 16.808. Ad oggi sono stati sottoposti a test 442.621 soggetti per un totale di 462.587 tamponi fatti e 26.934 positivi. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 183, Catanzaro 39, Crotone 7, Vibo Valentia 73, Reggio Calabria 107. I dati sono forniti dal dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.917 (63 in reparto AO Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 10 al presidio di Acri; 3 all'ospedale da Campo; 10 in terapia intensiva, 3818 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3981 (3763 guariti, 218 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.896 (30 in reparto all'AO di Catanzaro; 2 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 14 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.843 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.033 (1.952 guariti, 81 deceduti). Crotone: casi attivi 382 (20 in reparto; 362 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1979 (1.940 guariti, 39 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1.049 (18 ricoverati, 1031 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.222 (1.190 guariti, 32 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.275 (77 in reparto; 6 P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.841 (7.697 guariti, 144 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti). Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 134. (ANSA).