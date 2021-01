Libia: Di Maio, proteggere negoziati da ogni interferenza

ROMA, 10 GEN - "L'Italia ritiene fondamentale proteggere i risultati negoziali del Foro di Dialogo Politico libico in corso a Ginevra da interferenze interne ed esterne". E' quanto ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al collega giordano Ayman Safadi in un colloquio avuto oggi ad Amman che ha fornito l'occasione anche per un aggiornamento sulla situazione in Libia. Il Comitato consultivo del Forum del dialogo politico libico si riunirà la prossima settimana a Ginevra. (ANSA).