Covid: tamponi in 17 scuole del Barese, 3 positivi su 1.514

BARI, 10 GEN - Si sono conclusi con 3 positivi su 1.514 i tamponi al personale di 17 scuole di Molfetta, Noicattaro e Gioia del Colle, nel Barese. A Molfetta sono emersi gli unici tre casi positivi su 834 test rapidi in 13 scuole. Su iniziativa del Comune, in vista della riapertura delle scuole, era stata avviata la campagna a tappeto di somministrazione di test antigenici rapidi su docenti e personale scolastico dei comprensivi comunali (infanzia, elementari e medie), delle paritarie e delle scuole superiori. I tamponi sono stati effettuati dal 28 dicembre al 9 gennaio. Lo screening ha riguardato le scuole Zagami, Poli, Rosaria Scardino, Azzollini-Giaquinto e Pascoli-Battisti, due scuole paritarie, il centro don Tonino Bello, i licei classico e scientifico, gli istituto Ferraris, Fornari e Salvemini. Anche il Comune di Noicattaro ha sottoposto a tampone rapido, sempre su base volontaria, il personale scolastico. Nei giorni 8 e 9 gennaio sono stati effettuati 311 test antigenici negli istituti comprensivi De Gasperi-Pende e Gramsci-Pascoli, che hanno dati tutti esito negativo. Quando si conoscerà il numero di bambini che frequenteranno in presenza, saranno sottoposti a tampone anche i percettori del reddito di cittadinanza che collaborano ai servizi scolastici come, per esempio, accompagnatori dei bambini dalle fermate dei bus alle aule. Il 18 gennaio la campagna di screening proseguirà sui dipendenti comunali e su altri destinatari del reddito di cittadinanza che svolgono servizi di utilità collettiva. Nei giorni scorsi anche a Gioia del Colle il Comune ha avviato una campagna di screening a tappeto su docenti e personale scolastico, somministrando 369 tamponi rapidi nei due istituti comprensivi della città, Carano-Mazzini e Losapio San Filippo Neri, tutti risultati negativi. (ANSA).