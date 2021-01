Covid:boom casi in California,a Los Angeles 1 su 10 ha virus

NEW YORK, 09 GEN - Boom di contagi in California, dove nella contea di Los Angels ormai quasi un residente su dieci ha il Covid. Presi d'assalto, gli ospedali sono stati costretti a chiudere le porte dei loro pronto soccorsi in alcuni casi, riporta il New York Times. "Stiamo vivendo il nostro 'New York moment'", dice Robert Kim-Farley, esperto di malattie infettive dell'Università della California, riferendosi alla primavera scorsa quando New York era l'epicentro del Covid negli Stati Uniti. (ANSA).