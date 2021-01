Assessora Perugia come Jake lo Sciamano,'verrò bannata?'

PERUGIA, 09 GEN - Fa discutere a Perugia un post che l'assessore comunale allo sport e al commercio, Clara Pastorelli, di Fratelli d'Italia, ha pubblicato nelle "storie" del suo profilo Facebook facendo riferimento all'assalto al Campidoglio di Washington, con una sua foto nella quale indossa un grande colbacco e, secondo molti utenti di Fb, ricorda l'abbigliamento di Jake Angeli, lo Sciamano che ha guidato l'assalto. "Forza sempre e comunque Stati Uniti d'America. Spesso ciò che sembra reale non lo è. Fb bannerà pure me?", era scritto nel post, in merito anche alla decisione di Mark Zuckerberg di bloccare gli account di Trump. In un secondo post, Clara Pastorelli è poi nuovamente intervenuta sulla vicenda, con alcune precisazioni. "Ho cercato di esprimere - scrive - anche, mi sia consentito, con un minimo di, chiaramente non compresa, ironia, che: non credo sia semplice, nè opportuno dare giudizi certi sui fatti recenti di CApitol Hill, al netto di una ferma e scontata condanna dei modi e della sconcertante violenza usata. Storicamente molti pericoli per la democrazia sono stati volutamente nascosti o velati, davvero non si vedono i rischi o potenziali tali che possono provenire da società private, i giganti del web, che oscurando e cancellando il profilo di un presidente di una nazione si sostituiscono con protervia e arroganza alla magistratura e/o alle istituzioni a ciò deputate, così calpestando, nel caso di specie, la più risalente costituzione del mondo?". Specifica infine: "Nella foto non sono vestita da 'Angeli' ma se mai, sia consentito, e paradossalmente, da zarina". (ANSA).