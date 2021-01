Terremoto: Nonna Peppina simbolo resilienza in studio Unicam

CAMERINO, 09 GEN - Nonna Peppina, 98 anni, di San Martino di Fiastra (Macerata) tra i simboli di resilienza femminile in uno studio pubblicato nel UC Hastings Women's Law Journal, rivista dell'università californiana Husting College. Tra gli autori figura la prof.ssa Lucia Ruggeri, direttore della Scuola di specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino, la quale ha illustrato la vicenda Giuseppa Fattori 'nonna Peppina', l'anziana che nei mesi successivi al sisma del 2016 era stata costretta ad abbandonare la propria casa e ora, dopo varie vicissitudini burocratico-giudiziarie, potrà ricostruirla. La pubblicazione è frutto di una collaborazione internazionale che vede impegnati Unicam, State University della Louisiana con la prof.ssa Lecia Vicente e l'Università Toyo di Tokyo con la prof.ssa Kozue Kashiwazaki. Oggetto della collaborazione è l'analisi della legislazione adottata dai tre Stati per verificare in quale misura sia garantito il diritto delle popolazioni colpite da disastri a poter restare nella loro terra. Lo studio, a carattere multidisciplinare, considera le politiche legislative riguardanti sostegni e aiuti per la rivitalizzazione economica, la rapidità della ricostruzione, il mantenimento di servizi necessari. Il tema del diritto a restare nelle terre di origine è declinato con riguardo alle popolazioni colpite da disastri naturali che per violenza e imprevedibilità possono costringere in via emergenziale intere popolazioni a spostarsi. La tematica, rilevante anche per il 'cratere' nelle aree interne delle Marche, oggetto di un recentissimo finanziamento al team Unicam grazie ai Fondi strutturali e di investimento europei erogati dalla Regione Marche, verrà pertanto ulteriormente indagata in un quadro progettuale attento alle esigenze e alle peculiarità dell'entroterra marchigiano con l'interlocuzione preziosa degli enti locali impegnati nel difficile cammino della ricostruzione. (ANSA).