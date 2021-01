Strage Viareggio: più striscioni di protesta in città

VIAREGGIO (LUCCA), 09 GEN - Più striscioni di protesta sono stati esposti stamani a Viareggio (Lucca), in vari punti della città, dopo l'esito della sentenza della Cassazione sulla strage ferroviaria del 29 giugno 2009. In uno comparso all'esterno dello stadio dei Pini si legge 'Colpevoli di strage in prescrizione Vergogna'. Al Parco degli Angeli, realizzato in ricordo delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, vicino a via Ponchielli ce n'è un altro con scritto 'Moretti all'inferno', mentre in un altro a Largo Risorgimento si legge 'Giustizia vera, Moretti in Siberia'. (ANSA).