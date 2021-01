Papa: dalla pandemia agli Usa, intervista esclusiva al Tg5

ROMA, 09 GEN - Intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco, in onda domenica 10 gennaio alle 20.40 su Canale 5. Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano - annunciano in una nota Canale 5 e Tg5 - il pontefice ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il vaccino, i disordini negli Stati Uniti, l'aborto, la politica e com'è cambiata la sua vita a causa del virus. Nella serata, dedicata interamente a Papa Francesco, dopo l'intervista seguirà la proiezione del film Mediaset 'Chiamatemi Francesco - il Papa della gente', che racconta la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, nato da immigrati italiani in Argentina. Il percorso racconta della sua gioventù, della vocazione e la formazione, fino a giungere alla nomina a Papa nel 2013. Al termine del film, un commento speciale curato dal Tg5 sulle parole del pontefice, condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti di prestigio. (ANSA).