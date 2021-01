Vaccini: dosi a parenti, tolto incarico a due medici Modena

MODENA, 09 GEN - Due medici e un volontario della pubblica assistenza sono stati 'sospesi' dall'incarico che avevano al centro vaccinale dell'ospedale modenese di Baggiovara. Il provvedimento dell'Ausl di Modena, riporta la stampa locale, è stato preso nei confronti degli operatori che la sera del 5 gennaio scorso avrebbero chiamato parenti per somministrare loro sei dosi di vaccino anti Covid avanzate a fine giornata e che se non utilizzate sarebbe dovute essere buttate via. Sull'episodio sono state avviate indagini, tant'è che ieri i Nas di Parma con i Carabinieri del comando provinciale di Modena sono tornati a Baggiovara per un secondo sopralluogo. (ANSA).