Covid, il Brasile supera gli 8 milioni di casi di contagio

SAN PAOLO (BRASILE), 09 GEN - Il Brasile ha superato gli 8 milioni di casi contagio da Covid-19 dall'inizio della pandemia, dopo gli ultimi 85 mila registrati in un giorno. I decessi nelle ultime 24 ore nel Paese sudamericano sono stati 1.379, il numero più alto dallo scorso 4 agosto, per un totale di 201.542. I casi guariti sono stati invece 7,13 milioni, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. Il Brasile è terzo al mondo per numero di contagi totali (dopo Usa e India) e secondo per numero di decessi (dopo gli Usa). (ANSA).