Maroni operato, istituto Besta: 'Condizioni soddisfacenti'

MILANO, 08 GEN - Le condizione dell'ex governatore Roberto Maroni, operato oggi all'Istituto neurologico Besta di Milano, sono "soddisfacenti". Lo ha reso noto, in un comunicato, l'ospedale. "In merito alle condizioni cliniche di Roberto Maroni, sottoposto oggi a un intervento presso la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico 'Carlo Besta', la direzione sanitaria dell'istituto informa - si legge nel comunicato - che le condizioni cliniche del paziente sono soddisfacenti e che lo stesso è sveglio e cosciente. In accordo con la famiglia non saranno diramati altri bollettini medici in assenza di significativi sviluppi". (ANSA).