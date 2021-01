Maltempo: isolato Morterone, il paese meno abitato d'Italia

LECCO, 08 GEN - E' isolato per neve il paese meno abitato d'Italia, Morterone, sulle montagne della provincia di Lecco (a quota 1.070 metri), con i suoi 29 residenti. E' stata infatti chiusa la strada provinciale 63 Ballabio-Morterone a causa del pericolo di slavine, ed è vietato anche il transito dall'unica altra strada di collegamento alternativa, per il medesimo motivo, dalla Culmine di San Pietro. Morterone, praticamente come ogni inverno, sconta anche questo disagio, e il paese non ha un negozio di alimentari. Il comune più vicino, Ballabio, è a 17 chilometri di distanza. (ANSA).