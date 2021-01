Bellanova,a Conte campagna acquisti non sta andando bene

ROMA, 08 GEN - "Noi non abbiamo chiesto posti in più o strapuntini ma di avere risposte sulle questioni e sui temi che abbiamo avanzato. Io per prima porto avanti battaglie da una vita: se ci sono risposte siamo disponibili a proseguire altrimenti si trovino i 'responsabili'". L'ha detto la ministra dell'Agricoltura di Iv Teresa Bellanova su Ore14 a Rai2 dove aggiunge: "Sappiamo che c'è il tentativo di campagna acquisti in corso: purtroppo non gli sta andando bene al premier". (ANSA).