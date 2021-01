Cinque anni senza Bowie, genio caduto sulla Terra

ROMA, 08 GEN - Il 10 gennaio di 5 anni fa moriva David Bowie. L'8 aveva compiuto 69 anni, due giorni dopo era uscito "Black Star", il suo testamento artistico. Per i fan quella successione è stata uno shock: pochi sapevano che uno dei geni più rivoluzionari della storia del rock era da qualche tempo un malato senza speranze, ma in quel triste giorno del 2016 tutti capirono che quell'addio era stato preparato come l'ultimo atto di un'avventura artistica che ha cambiato il mondo. E, per certi aspetti, lo shock fu ancora più grande, quando, ascoltando le note di "Black Star", un album di una profondità lacerante, ci si trovò di fronte al capolavoro di un uomo che ha deciso di raccontare la propria fine annullando il confine tra arte e vita. David Robert Jones, il nome con cui era iscritto all'anagrafe di Brixton, nel Sud di Londra, ha dimostrato che una rockstar può essere molto di più di un rocker e qualcosa di diverso da una star. Per esempio un alieno caduto sulla Terra chiamato Ziggy Stardust che fece scoprire al mondo l'idea che un musicista poteva essere contemporaneamente una figura che metteva in gioco un'ambiguità sessuale sfrontata e al tempo stesso mescolata con il Cabaret berlinese, il teatro Kabuki, il Mimo di Lindsay Kemp. Assunse l'identità del Thin White Duke, il Duca Bianco lanciato alla conquista dell'America ma schiavo della cocaina per poi immergersi nella Berlino della metà degli anni '70 per produrre la celeberrima Trilogia Berlinese con una delle tante scioccanti svolte stilistiche. E' impressionante pensare quante cose sia stato David Bowie, un crooner dal carisma impareggiabile, un autore geniale, un'icona di stile, un esploratore di suoni, un attore, un artista che tutto sommato si è curato poco del mercato ma ha guadagnato montagne di soldi grazie ai Bowie Bond, un'operazione finanziaria senza precedenti, un pittore legato all'Espressionismo tedesco, un attore dal curriculum importante composto da film come "L'uomo che cadde sulla Terra", "L'ultima tentazione di Cristo", "Miriam si sveglia a mezzanotte", "Furyo", "Tutto in una notte", "Labirinth" e che si è concesso un autoironico cameo in "Zoolander" e un'apparizione in "The Prestige" di Christopher Nolan. (ANSA).