Governo: Bellanova, esperienza al capolinea

ROMA, 08 GEN - "Il premier dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dire se siamo in grado tutti di ripartire". Così la ministra di Iv Teresa Bellanovra su Rai2 dove aggiunge: "Il tempo per quanto mi riguarda è finito: ora servono risposte. Sono mesi che chiediamo un accordo programmatico perché non si può andare avanti con un Dpcm o un decreto alla settimana. Noi critichiamo e avanziamo proposte: il punto è -conclude - se le proposte vengono accolte". (ANSA).